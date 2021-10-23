Нова суддя шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина показала себе в новому образі і розповіла про новий випуск шоу, який буде показаний вже сьогодні.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є новою суддею на шоу"Україна має талант". Зірка також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами самим цікавим.

На новому фото Ксенія була з розпущеним волоссям, вражаючи образом з великими сережками.

"Існує така помилка, що сміливим потрібно народитися! Часто люди сприймають це якість, як даність, і його відсутністю у себе виправдовують страх проявлятися. А що, якщо подивитися на це як на навик?

Якщо у вас, наприклад, з'явиться бажання навчитися філігранно випилювати дерев'яні фігурки - ви почнете тренувати і тренувати це ремесло, поки не отримаєте ідеальних, гладких дерев'яних звіряток.

Так і тут: сміливість проявлятися-це робота над собою!

Я знаю, що можу про це говорити, адже моя професія передбачає відточування цієї навички, особливо на її перших порах. Потрібно грати при інших, виходити на сцену, вміти заплакати або закричати, не по-справжньому спокушати, одним словом - бути різною. Але, насправді, це все ми, актори, дістаємо з себе, тобто - проявляємося.

Виходить, свобода прояву-важливе завдання, яке стоїть перед кожним, а вирішується тільки за допомогою досвіду і кропіткої роботи. А значить, доведеться проживати низку спроб, а з ними і частина провалів і невдач :) і тільки розбираючи себе по шматочках, приймаючи і збагачуючи, можна знайти ту саму свободу, яка не боїться критики, помилок і успіху, яка цінна сама по собі.

Так, успіху теж багато хто боїться, так як успіх змінює вас і ваше життя, ставить певні рамки існування і підвищує відповідальність перед аудиторією. У мене донині є страх виходу на сцену, момент заціпеніння, коли не вірю в себе і боюся нового, що підносить життя.

Але як тільки цей бар'єр подоланий - на іншій стороні тебе чекає тотальне задоволення і задоволення. Адже кожен йде за цим.

Я спостерігала за величезною кількістю людей, які мали сміливість прийти за задоволенням і тріумфом, які продовжують життя і зцілюють своє "Я", - написала Мішина.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня", "Вогонь".

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