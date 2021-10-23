Відомий хореограф і переможець шоу "Танці з зірками" Женя Кот, який став суддею в новому сезоні "Україна має талант", показав себе в розкішному образі.

Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився на шоу "Танці з зірками", де виходив на паркет з актрисою Ксенією Мішиною. Через кілька місяців вони змогли здобути перемогу, а зараз вони стали новими суддями шоу "Україна має талант.

Так, цього разу хореограф опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Женя Кот сидить за роялем в елегантному синьому костюмі. Також свій образ він доповнив новою зачіскою - на фото його волосся укладене назад.

"Як гадаєте, яке я мав би ім’я якби б знімався у «Кріпосній» ?



Ваші варіанти чекаю у коментарях!



І яким героєм був би, негативним чи позитивним? ", - запитав українців Женя Кот.

Шанувальники залишили безліч коментарів для хореографа: "Антагоністом🔥 дуже харизматичний для такої ролі", "Нова жертва божевільний Мішиної", "Тобі дуже йде цей образ 🔥" , "Наше талантище! Все вміє! Все може! Пишаємося!".

Раніше повідомлялося, суддя "Україна має талант" Кот здивував кадрами закулісся з Притулою і Мішиною: "Було все"

Також, Кот і Мішина в романтичній обстановці оголосили дату довгоочікуваної події: "Обожнюю Женичку"

Politeka розповідала, суддя "Україна має талант" Кот показав пристрасне фото з дружиною в незвичайній позі: "Поламаєш"



