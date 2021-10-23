Відома блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка вирушила на дорогу відпустку разом зі своїм чоловіком і дитиною до Туреччини, показала фігуру зблизька.

Даша Квіткова зізналася після народження сина, що на момент пологів її вест становив 82 кг, тоді як до вагітності вона важила всього 52-53. Своє невдоволення тим, як зараз вона виглядає, дівчина не приховує.

І навіть у відпустці намагається показати , що стежить за собою, доглядає за зовнішнім виглядом і продовжує плановий курс з харчування.

При цьому Квіткова чесна з шанувальниками і після того, як вона довго приховувала зовнішній вигляд під вільним одягом, вона вирішила показати, як виглядає її живіт через три місяці після народження Лева.

"Поки так, попереду 30-денна важка робота" - написала під кадрами Квіткова і продемонструвала свою фігуру з різних сторін.

Відзначимо, після народження дитини практично всі теми звелися до її сина і тому, як вона приходить у форму після пологів. День тому Квіткова засвітила свій пляжний образ, вперше показавши живіт після народження сина.

"Не змовляючись вийшли до басейну в однакових купальниках🤍 відразу згадала типові ситуації, коли зустрічаються на івентах дві дівчини в однакових сукнях. Ваші дії?😅 » - написала Квіткова.