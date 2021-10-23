Горе в родині Софії Ротару, легендарна співачка сумує разом з сином: фото

Легенда українського шоу-бізнесу Софія Ротару разом з сином Русланом Євдокименком горюють по дорогій людині.

Як пише Politeka.net, Софія Ротару є українською естрадною співачкою молдавського походження, яка отримала звання Народної артистки СРСР, України, та багато інших нагород. Софія була одружена з Анатолієм Євдокименком з 1968 по 2002, до дня його смерті. У Ротару є єдиний син Руслан, який одружився на красуні Світлані, яка народила двох дітей - Софію та Анатолія.

І ось, сьогодні, 23 Жовтня, 19 - та річниця з дня смерті чоловіка Софії Ротару-Анатолія. Артистка у себе в Instagram опублікувала фото чоловіка, додавши на знімок свічку.

Руслан, син Анатолія, теж не пройшов повз цієї дати. У нього в сторіс з'явилося фото пам'ятника Євдокименко, де в граніті був зображений музикант з трубою.

"Народний артист України. Євдокименко Анатолій Кирилович. 20.01.1942-23.10.2002", - було написано на пам'ятнику.

"19 років...",- підписав лаконічно фото Руслан.

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