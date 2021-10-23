Популярна українська співачка Юлія Саніна поділилася в мережі яскравим кадром, на якому продемонструвала незвичайний образ.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна поділилася з фанатами дивовижним фото свого чергового перетворення. Також вона показала кадр з українськими знаменитостями на шоу "Маскарад" і звернулася до шанувальників у підписі до публікації.

На фотографії Юля продемонструвала свій незвичайний "образ принцеси". На знімку вона з'явилася в яскраво-блакитному пишному платті хитромудрого фасону, яке підкреслило витончену фігуру і прикрило декольте. найбільше уваги привертає незвичайна зачіска зірки - тут у неї пряме коротке волосся в пишному укладанні, а на обличчі яскравий макіяж в тон поряд і мила посмішка.

У підписі до фотографій Саніна написала: "Не пропустіть сьогодні фантастичний випуск @maskarad_1plus1! Не тільки тому, що буде два нових героя, не тільки тому, що я вбралася чи то принцесою, чи то Наталі Імбрульєю... В цьому випуску вперше будуть пародіювати The Hardkiss".

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