Переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан показала струнку фігурку, надівши міні для походу на "Україна має талант".
Як пише Politeka.net, Анна Богдан після перемоги на" Холостяку " стала успішним блогером. Зірка будує стосунки з Михайлом, а також активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Анна була в жовтому міні. Зірка стояла поруч з Михайлом, позуючи на тлі напису"Україна має талант".
"Таланти навколо нас і сьогодні ви в цьому переконаєтеся
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Різноманіття учасників вражає уяву, їх виступи викликали весь спектр почуттів: переживання, захват, страх, посмішку, сльози радості і співчуття ... Емоції від перегляду неможливо просто передати словами", - написала Анна під фото.
Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:
"Міша вибрав найкрасивішу дівчину і не помилився,Аня супер!", "Красиві і щасливі, чекаю з нетерпінням ефір", "дуже красива пара".
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