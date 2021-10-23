Відома українська співачка Тіна Кароль, яка раніше взяла участь у провокативній фотосесії в одному чорному комплекті, здивувала фігурою на останньому виступі в комбінезоні.

Виконавиця стала вести свій блог в Instagram помітно активніше, ніж раніше. Причому артистка не стала приховувати, що вже готова до нових відносин, стала більш впевнена в собі і відступає від звичного образу скромниці.

До того ж Тіна почала змінювати імідж і тепер на її концертах частіше можна помітити далеко не класичні вбрання і скромні сукні до підлоги. Одним з таких вважається Темний комбінезон без принтів і прикрас.

Під час виконання однієї з композицій зірка змогла продемонструвати фігуру у всій красі. Зігнувшись перед камерою, Тіна показала не тільки пластику. Завдяки множинним тренуванням, Кароль є що показати, навіть просто повернувшись спиною.

Раніше зірка здивувала кадрами з нової незвичайної фотосесії, на яких позує в сміливому образі.

Як видно, на знімках Тіна відображена в дивовижних позах, вона ніби відчуває свою пластичність і гнучкість, демонструючи спокусливе тіло. Перед камерою зірка з'явилася в чорному комплекті-коротких шортах і топіку, який підкреслив струнку фігуру і засмаглу шкіру.

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