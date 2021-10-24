Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл після переїзду в США з сім'єю, написала відкритий лист американським чиновникам.
Як повідомляє Politeka.net, 40-річна дружина британського монарха принца Гаррі Меган Маркл написала офіційний лист до американських чиновників, в якому крім своїх вимог розповіла про бідне дитинство і про те, як змінилося їхнє життя після народження дочки. Відзначимо, що своєму посланні герцогиня Сассекська вимагала у влади ввести спеціальну оплачувану декретну відпустку для американських матусь.
Також Меган поділилася, як змінилася їх з принцом Гаррі життя після народження дочки Лілібет Діани.
За словами герцогині, вони з чоловіком були переповнені щастям і радістю від народження дочки. Однак, на відміну від більшості американських батьків, їм не довелося робити важкий вибір між кар'єрою та доглядом за дітьми. "Ми знали, що можемо забрати її додому і на цьому життєво важливому етапі присвятити себе нашим дітям і нашій родині", - поділилася Маркл. Також зазначивши, що безлічі батьків це недоступно, оскільки доводиться багато працювати, щоб вижити.
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Відзначимо, що Меган Маркл і принц Гаррі також виховують старшого сина Арчі, народженого в Британії. Незабаром після появи малюка подружжя відмовилися від виконання королівських обов'язків і переїхали на батьківщину Меган – в США. Там вже народилася їхня дочка Лілібет Діана.
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