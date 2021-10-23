Наречена Мурата Налчаджіоглу, колишнього чоловіка Ані Лорак (Кароліни Куек), показала новий образ, нарвавшись на критику з боку фанатів.
Як пише Politeka.net, Мурат розлучився з Кароліною в 2019 році. У Лорак залишилася дочка Соня від бізнесмена Налчаджіоглу. А нещодавно Мурат зробив пропозицію красуні Лілії. І ось, на сторінці майбутньої дружини бізнесмена з'явилося нове фото, на якому Лілія хвалилася своїм почуттям стилю.
На знімку наречена Мурата була в штанях, ботфортах, косусі і чорній кофті. Лілія стояла перед дзеркалом, зробивши Селфі. Як можна зрозуміти, дівчина зараз знаходиться в столиці України-Києві.
Фанати почали активно лайкати, включаючи самого Мурата, і писати коментарі під публікацією:
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