16-річний переможець "Співають всі" Муаяд Абдельрахім, якому Могилевська аплодувала стоячи, поділився яскравими фото в мережі.

Як повідомляє Politeka.net, юний переможець шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім, який за короткий час просто вразив українців своїм співом, поділився в Instagram яскравими кадрами на тлі заходу. Ці знімки викликали справжнє захоплення фанатів, про що вони написали в коментарях.

На нових фотографіях Муаяд відображений на високому балконі багатоповерхівки, залитому світлом західного сонця. Перед камерою юний артист з'явився в картатих брюках і білій футболці, поверх якої накинув стильну вельветову курточку, а на його голові завиваються грайливі кучері.

У підписі до публікації Абдельрахім написав: "Завжди починайте свій день з хороших людей і чаю". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото хлопця, засинаючи його компліментами: "Естетика, дуже красиво", "Ідеально!", "Який офігенний вайб", "Який ти вайбовий", "Він просто нереальні, тут без слів", "Красунчик", "Це гарне побажання, спасибі!", "Нереальний!", "Яка краса", "Ти кращий", "Який гарний", "Улюбленець ти", "Найкраще, що я бачила", "Боже, який гарний".

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