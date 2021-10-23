Ресторатор і телезірка Ектор Хіменес-Браво, суддя "Майстер Шеф", показав, як продуктивно проводить час на курорті.

Як пише Politeka.net, Ектор-Хіменес Браво є популярним вітчизняним ресторатором, а також суддею шоу "Майстер Шеф". Зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На відео Ектор був у шортах і футболці. Хіменес-Браво показав, як тренувався біля берега моря. Зірка тягав гантелі, присідав з вагою, тягнув канал і робив багато інших вправ, записавши все на відео. Також Ектор показав океан, у якого відпочиває на Мальдівах.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Молодець", "пізно"," Розумниця, так тримати"," зате один, баби немає"," Красава"," Повезіть мене на Мальдіви"," вигляд шикарний для відпочинку і заняття спортом в таких умовах", " ви молодець !!! Щоб щось мати, потрібно працювати))) а є люди, які просто заздрять, сидячи на дивані".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" натякнув на участь в "Холостяку" і нарвався на критику

А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво оголосив своїй улюблениці, з якою живе, що відлітає з України

Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво, засвітивши м'яту постіль і квіти у вазі, схвилював фанаток "Майстер Шеф"



