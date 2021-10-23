Відомий телеведучий і шоумен Микита Добринін відправився на Відпочинок з сім'єю, і поділився в мережі яскравими кадрами на тлі море.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий і головний герой одного з сезонів шоу "Холостяк" Микита Добринін поділився у своєму Instagram яскравими кадрами з відпочинку в Туреччині. Виявилося, що на закордонний курорт шоумен відправився разом дружиною Дашею квітковою і новонародженим сином Левом.

На нових фотографіях Микита зображений на красивій набережній, за його спиною відкривається приголомшливий вид на море. На прогулянку красень вийшов у чорних брюках з білою футболкою, а на його ногах стильне світле взуття. Він змінює пози, демонструючи свій наряд і пейзаж навколо нього.

У підписі до фотографій Добринін написав: "Який твій мудрий, 1-2-3-4?". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото шоумена, засинаючи його компліментами. Однією з перших знімки чоловіка прокоментувала Даша Квіткова: "Форева 4".

Нагадаємо, "Холостяк" Добринін влаштував сімейні "розборки" з квітковою прямо на вулиці: "Це зробив ти!".

Як повідомляла Politeka, Дружина "Холостяка" Добриніна похвалилася першим кадром з сином на розкішному відпочинку: "Солодкий".

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