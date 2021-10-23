Танцівниця Ілона Гвоздьова, яка перемогла в "Танцях з зірками", а тепер активно коментує учасників проекту, показала загадкову фотографію, заінтригувавши фанатів.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова в цьому сезоні вирішила не бути учасницею "Танців з зірками". Зірка з'явилася на шоу в якості судді, а також активно коментує виступ учасників на у себе на сторінці в Instagram. Тепер Ілону запросили для танцю тріо на проекті з MELOVIN і Лізою Русиною, з якими у танцівниці був конфлікт.

Зірка опублікувала фото, де позувала в сукні нареченої. Гвоздьова стояла серед поля, розвернувшись спиною до камери.

"Від долі не втекти! Всі ситуації в нашому житті не випадкові і кожна з них кидає нам виклик. Важливо гідно його прийняти", - написала Ілона.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже красиво написано", " долю ми самі створюємо собі. "Кожен понесе свою ношу. 6 крім того, нехай кожен, хто наставляє усним словом, ділиться всім хорошим з наставляє його. "Не помиляйтеся: Бог не Той, над ким можна насміхатися. Що посіє людина, то й пожне "(Галатам 6: 7)".

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