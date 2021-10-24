10-річна дочка Ані Лорак (Кароліни Куек) Софія показала, як нафарбувала губи, порадувавши фанатів.

Як пише Politeka.net, у знаменитої української артистки Ані Лорак є дочка від турецького підприємця Мурата Налчаджіоглу, який нещодавно зробив пропозицію Київській візажистці лілії з Києва. Дочка Лорак Соня вже освоїла Instagram і тепер постійно радує фанатів цікавими фото і Відео зі свого життя.

На фото, яке дівчинка опублікувала в Instagram, Соня здалася крупним планом. Дочка Лорак вирішила продемонструвати свої вміння в макіяжі. Соня зробила губки "бантиком", демонструючи, як їх нафарбувала.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Красуня", "яка лапочка", "Смішна дівчинка", " Соня, ти просто красуня, я тебе обожнюю, і твою маму теж!", "покажи нам свій будинок, кімнату, моя красуня...".

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