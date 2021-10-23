Суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про бідність, в якій виростав в Колумбії, і як голодував в юності.

Як повідомляє Politeka.net, відомий шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав у соцмережі милі фото, а в підписі до них розповів не дуже привітну історію про своє минуле. Виявилося, що майбутній ресторатор виріс у бідній родині і йому навіть доводилося голодувати.

"Суттєва різниця між тоді і сьогодні - мені не потрібно думати за те, що я буду завтра їсти. З 16 до 20 років я часто голодував, дуже багато працював і мало заробляв. Бувало доводилося робити вибір між оплатити своє ліжко-місце або поїсти сьогодні. І вибирав перше, потрібно було десь жити, адже я пішов з дому", - поділився Ектор.

Також він розповів, що зараз багато чого може собі дозволити, проте все це досягалося великими труднощами і зусиллями.

"Звичайно, я можу дозволити собі дуже багато, зайти в магазин Dolce & Gabbana і купити будь-яку річ. Хоча вона швидше за все мені не потрібна, але саме відчуття того, що в 16 я голодував, а зараз маю вибір - того варто. Сьогодні моя валюта - враження. Емоція близькій, подорож, будинок, машина, концерт. і все це для мене свобода, що дають гроші, які я наполегливо заробляю. Так що, ніяких з грязі в князі. Мій шлях - трудоголізм і він окупив себе ", - підсумував шеф.

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