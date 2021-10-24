Герой "Холостяка-11", бізнесмен Михайло Заливако розповів, де побував зі своєю коханою Анною Богдан, і що їх приємно здивувало.
Михайло Заливако і Анна Богдан продовжили будувати стосунки після закінчення зйомок у шоу "Холостяк", пише Politeka.net.
Зараз пара багато часу проводить разом, і часто ділиться кадрами в своєму Instagram.
Цього разу Михайло Заливако розповів, що побував з коханою на зйомках шоу "Україна має талант".
Поповнення в родині Ротару, її син вперше показав малятко: "Ласкаво просимо..."
Горе в родині Софії Ротару, легендарна співачка сумує разом з сином: фото
Новий скандал гримить на "Танцях з зірками" навколо Гвоздьової і Melovin'a: "Ну і навіщо цей цирк"
Переможниця "Холостяка" Квіткова приголомшила звісткою про нове поповнення і кадром з пологового будинку: "Дуже подобається"
Дмитро Дікусар кардинально змінив долю партнера Євгенії Власової: "Буду завжди вдячний"
За словами бізнесмена, це легендарний проект, в якому показують багато крутих номерів.
"Ми самі з @hannastorozhuk в цьому переконалися, коли були на кастингу і бачили людей, які робили речі. Подобається, що в нашій країні є купа талановитих людей, які можуть бути помічені", - написав бізнесмен.
Крім спільного фото з коханою Заливако також підкріпив відео, в якому дівчина в купальнику влаштовує фурор на сцені.
"Цей номер був дуже красивим, мені дуже сподобався" ," ви така красива пара😍 😍 😍"," о круто! Дякую! Цікаво 😮", "номер вогонь", "дуже хороша пара, навіть схожі чимось💞", " Михайло, у вас прекрасний талант👏",-написали користувачі Мережі.
Раніше Politeka писала, що учасник "Холостячки" після знайомства з Богдан і Заливако розповів правду про їхній роман
Нагадаємо, що Заливако з переможницею" Холостяка " Богдан прийшли на талант-шоу
A ще Politeka повідомляла, що еобідниця "Холостяка" Богдан показала, як виглядає її осінній настрій