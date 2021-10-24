Герой "Холостяка-11", бізнесмен Михайло Заливако розповів, де побував зі своєю коханою Анною Богдан, і що їх приємно здивувало.

Михайло Заливако і Анна Богдан продовжили будувати стосунки після закінчення зйомок у шоу "Холостяк", пише Politeka.net.

Зараз пара багато часу проводить разом, і часто ділиться кадрами в своєму Instagram.

Цього разу Михайло Заливако розповів, що побував з коханою на зйомках шоу "Україна має талант".

За словами бізнесмена, це легендарний проект, в якому показують багато крутих номерів.

"Ми самі з @hannastorozhuk в цьому переконалися, коли були на кастингу і бачили людей, які робили речі. Подобається, що в нашій країні є купа талановитих людей, які можуть бути помічені", - написав бізнесмен.

Крім спільного фото з коханою Заливако також підкріпив відео, в якому дівчина в купальнику влаштовує фурор на сцені.

"Цей номер був дуже красивим, мені дуже сподобався" ," ви така красива пара😍 😍 😍"," о круто! Дякую! Цікаво 😮", "номер вогонь", "дуже хороша пара, навіть схожі чимось💞", " Михайло, у вас прекрасний талант👏",-написали користувачі Мережі.

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