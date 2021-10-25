Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі, яка нещодавно з'явилася на презентації фільму разом з дітьми, раніше виглядала зовсім по-іншому, а також любила фарбувати локони.

Популярна виконавиця почала вести власну сторінку в Instagram, проте рідко викладає щось нове. До того ж Джолі зараз веде закритий спосіб життя і рідко сама показується перед камерами.

Тільки перед презентацією фільму зірка вирішила здивувати гідним іміджем. Фанати ж вважають за краще згадувати минуле актриси. Той час, коли вона ще часто експериментувала зі стилем, вибирала яскравий макіяж і змінювала зачіски.

До того ж Анджеліна раніше часто фарбувала волосся і встигла побувати в образі фатальної брюнетки, шатенки і навіть блондинки на якийсь час.

"Красиво😂; Доброго ранку, Енджі, цілує мед; добрих вихідних, і бережи себе; прекрасна і сонячна жінка. Мені так подобається; зовнішність богині; хороша і без косметики", - пишуть в мережі.

Ми також писали, Джолі, яка нещодавно розповіла про бажання показувати в Instagram багато цікавих і пам'ятних фото, відвідала в Лос-Анджелесі прем'єру фільму «вічні», де зіграла одну з провідних ролей.

Angelina Jolie Brings Kids Maddox, Zahara, Shiloh, Vivienne and Knox to Eternals Premiere https://t.co/oYjjzsj4Pq — People (@people) October 19, 2021

На презентації Джолі з'явилася разом з 20-річним Меддоксом, 16-річною Захарою, 15-річною Шайло, 13-річними двійнятами Ноксом і Вів'єн.

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