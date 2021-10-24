Відома українська актриса і учасниця першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина з'явилася в компанії знаменитого телеведучого Григорія Решетника і колег по проекту - з Євгеном Котом і Сергієм Притулою.

Григорій Решетник вирішив показати пам'ятний кадр зі зйомок шоу на честь старту виходу першого ефіру і тут же отримав безліч відгуків. Яскравий костюм артиста виділявся на тлі інших, як і наряд Ксенії Мішиної, яка стала однією з членів журі.

"Вітаю всю Україну з грандіозною прем'єрою 💙 💛 вітаю неймовірну команду проекту. Вітаю кожного учасника і глядача - ви надихаєте! Вірте в себе, йдіть до своєї мети і ніколи не здавайтеся!» - звернувся Решетник до всіх беруть участь в зйомках нового сезону шоу.

Шанувальники підтримали:

"Три години на одному диханні !!! Було круто; Притула і Решетник, ви теж таланти !! Це супер! Кращі ведучі !! Правда, у вашу команду ще Нікітюк не вистачає! Ви супер-позитивчик !! Безцінні !!!; Кращий ведучий всього сезони; спасибі вам величезне, з Вами працювати одне задоволення, кращий ведучий країни❤; Гриша такий модник».

Раніше ми писали, в початку старту зйомок нового сезону "Кріпосна" Ксенія зважилася повернутися до образу Лідії, хоч і на час. Причому зірка поспішила показати це в Instagram Сторі, щоб привернути увагу до пам'ятного образу.

Лідія Шефер-антагоністка серіалу, дуже жорстока до своїх людей. Цього разу компанію Мішиній склав Женя Кот, несподівано з'явився на майданчику разом з багатьма іншими зірками.

Раніше Politeka писала, що "Холостячка" Мішина полонила витонченою фігуркою в затягнутому корсеті: "Ну що, я готова!".

Нагадаємо, що друг Еллерта і екс-залицяльник Мішиної Андрій Рибак показав свої ніжності з дівчиною:"Ой, не бісіть".

A ще Politeka повідомляла, що Мішина після повернення до Еллерта заговорила про токсичні установки: "ніхто не просив...".