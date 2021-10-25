Відома 52-річна американська співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка часто демонструє фанатам сміливі концертні образи, здивувала зовнішністю з мінімумом макіяжу.
Дженніфер Лопес завжди вміла розбурхувати користувачів своїм умінням показувати бездоганний стиль і вельми сяючий вигляд, який доводить, наскільки багато вона тренується. Завдяки правильному догляду за собою 52-річна знаменитість може вразити.
Особливо Дженніфер дивує тим, що на її обличчі немає зморшок і плям, а шкіра все ще підтягнута і доглянута. І хоте Лопес запевняє, ніби не використовує ніяких уколів краси, деякі фанати в мережі їй не вірять.
"Навіть найбільша відстань у світі не може зменшити любов і прихильність, які я відчуваю до такої жінки; це щось особливе, що не може бути пояснено; я просто відчуваю всім своїм серцем, як вона прекрасна; 💕 🥰 в це складно повірити, в її красу; ангел Дженні; я заздрю; природність в моді" - пишуть фанати.
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Раніше на одній з фан-сторінок Дженніфер Лопес в Instagram з'явилося нове фото. Актриса вийшла на червону доріжку в шикарному вбранні.
На ній яскравий кораловий топ і довга спідниця з величезним розрізом, який відкриває вид на її бездоганні ноги. Свій образ вона доповнила такого ж кольору туфлями на підборах.
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