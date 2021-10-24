Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею легендарної знаменитості Софії Ротару, вирішила влаштувати прибирання в будинку, але не тут то було.
Як пише Politeka.net, смішне відео артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Соня має чимало шанувальників, тому намагається частенько радувати їх новими знімками, зробленими під час фотосесії, відео або просто цікавими моментами з особистого і творчого життя.
На вихідних дівчина, як і багато українців, захотіла привести в порядок свою квартиру.
"Вирішую влаштувати прибирання і включають серіал, щоб він просто грав на тлі", - розповіла співачка.
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На відео Соня в домашньому одязі стоїть зі шваброю в руці і клацає пультом. Вже через час артистка забула про прибирання, тому що захопилася переглядом серіалу.
"А у вас теж так?",- звернулася вона до фанатів.
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