Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею легендарної знаменитості Софії Ротару, вирішила влаштувати прибирання в будинку, але не тут то було.

Як пише Politeka.net, смішне відео артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Соня має чимало шанувальників, тому намагається частенько радувати їх новими знімками, зробленими під час фотосесії, відео або просто цікавими моментами з особистого і творчого життя.

На вихідних дівчина, як і багато українців, захотіла привести в порядок свою квартиру.

"Вирішую влаштувати прибирання і включають серіал, щоб він просто грав на тлі", - розповіла співачка.

На відео Соня в домашньому одязі стоїть зі шваброю в руці і клацає пультом. Вже через час артистка забула про прибирання, тому що захопилася переглядом серіалу.

"А у вас теж так?",- звернулася вона до фанатів.

Нагадаємо, що племінниця Ротару звернулася до батька, якого втратила назавжди

Також Politeka повідомляла, що племінниця Ротару з новою зачіскою і у всьому чорному вразила зовнішністю