Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка днями відсвяткувала 34-й день народження, показала яскравий макіяж зблизька і спантеличила незвичайною зачіскою на зйомках.
Телеведуча зараз бере участь у чергових зйомках, про які сама розповідає в Instagram і показує кадри з гримерки. Найчастіше Нікітюк також встигає зробити кілька цікавих кадрів, щоб фанатам було на що подивитися.
Цього разу Леся хвалилася не тільки яскравим макіяжем, а й зачіскою з хололком, що змінив її образ. Причому багато хто міг звернути увагу ще й на пухкі губи зірки. Хоч вона не розповідає, на які процедури ходить до косметолога крім чистки, фанати часто запитують Нікітюк про те, чи збільшила вона губи насправді.
З новим образом Леся також не стала скромничати і показала нову зачіску, свій наряд і яскравий макіяж зблизька.
Поповнення в родині Ротару, її син вперше показав малятко: "Ласкаво просимо..."
Дікусар виступатиме не тільки з Харлан на паркеті "Танців з зірками": розкрито ім'я нової учасниці
Поліція перервала виступ Кухар, суддя "Танців з зірками" не стримала емоцій: "Вперше в моїй практиці..."
Дмитро Дікусар кардинально змінив долю партнера Євгенії Власової: "Буду завжди вдячний"
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
Нагадаємо, зараз Леся веде програму "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою.
Нещодавно телеведуча опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся Нікітюк позує на камеру в міні-спідниці і обтягуючій кофті. Під фото вона вирішила розповісти, як себе почуває після того, як їй виповнилося 34 роки.
Раніше повідомлялося, Нікітюк похвалилася особливим подарунком від мами і натякнула, що вже не самотня: "буде мене вкривати..."
Також, Лесю Нікітюк на вечірці застали зненацька, кумедні кадри: "просто думала, що фотограф вже пішов"
Politeka розповідала, Нікітюк після "золотої" вечірки вирішила показати, що їй надарували: "Бабусин сервіз, лялька Барбі і..."
<p