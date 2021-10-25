Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка днями відсвяткувала 34-й день народження, показала яскравий макіяж зблизька і спантеличила незвичайною зачіскою на зйомках.

Телеведуча зараз бере участь у чергових зйомках, про які сама розповідає в Instagram і показує кадри з гримерки. Найчастіше Нікітюк також встигає зробити кілька цікавих кадрів, щоб фанатам було на що подивитися.

Цього разу Леся хвалилася не тільки яскравим макіяжем, а й зачіскою з хололком, що змінив її образ. Причому багато хто міг звернути увагу ще й на пухкі губи зірки. Хоч вона не розповідає, на які процедури ходить до косметолога крім чистки, фанати часто запитують Нікітюк про те, чи збільшила вона губи насправді.

З новим образом Леся також не стала скромничати і показала нову зачіску, свій наряд і яскравий макіяж зблизька.

Нагадаємо, зараз Леся веде програму "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Нещодавно телеведуча опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся Нікітюк позує на камеру в міні-спідниці і обтягуючій кофті. Під фото вона вирішила розповісти, як себе почуває після того, як їй виповнилося 34 роки.

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Politeka розповідала, Нікітюк після "золотої" вечірки вирішила показати, що їй надарували: "Бабусин сервіз, лялька Барбі і..."

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