Переможниця 11-го сезону шоу» Холостяк " Анна Богдан разом з коханим Михайлом Заливако вирушили на відпочинок після того, як одужали і вирішили провести романтичне побачення.

Не так давно Анна і Михайло розповіли, що захворіли, тому весь час провели вдома в ізоляції і шукали, як себе зайняти. Причому всі справи на цей час пара відклала. А сьогодні вони показали, як вирішив провести романтичне побачення.

Пара поїхала разом, щоб влаштувати «день польотів», а також добре провести час в компанії один одного. До слова, раніше Заливако висловлювався про стосунки з Анною, помічаючи, що їм двом подобається активний відпочинок.

При цьому обидва вважають за краще їздити по цікавих місцях без зайвої суєти, щоб насолодитися часом разом і красивим пейзажем.

"Політаємо?"- запитує Анна під кадром.

Як можна помітити, зараз пара багато часу проводить разом, і часто ділиться кадрами в своєму Instagram. Раніше Михайло Заливако розповів, що побував з коханою на зйомках шоу "Україна має талант".

За словами бізнесмена, це легендарний проект, в якому показують багато крутих номерів.

"Ми самі з @hannastorozhuk в цьому переконалися, коли були на кастингу і бачили людей, які робили речі. Подобається, що в нашій країні є купа талановитих людей, які можуть бути помічені", - написав бізнесмен.

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