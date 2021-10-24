Учасник першого сезону шоу "Холостячка" Андрій Рибак, який не зміг завоювати серце Ксенії Мішиної, взяв участь у цікавому заході зі своїм колишнім конкурентом.

Андрій Рибак не завоював серце популярної актриси Ксенії Мішиної, на відміну від свого конкурента - гумориста Олександра Еллерта, передає Politeka.net.

Хоча обидва були суперниками на шоу, після закінчення, вони продовжили спілкуватися і тепер друзі. Рибак і Еллерт ведуть власний Ютуб-канал, а також, як виявилося, беруть участь у різних заходах.

Цього разу коміки зібралися пробігти 42 км в рамках марафону. Про це Андрій повідомив у своєму Instagram.

"Не знаю, скільки пробіжимо ми, але настрій бойовий!💪



Як думаєте, на скільки нас вистачить?!Є якісь лайфхаки від досвідчених бігунів?!😆 ",- написав комік.

За годину публікація зібрала майже 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"На стилі🤘 🔥", "ну номер же на 10км)))", "боже, який же красивий Рибак)🔥 🔥 🔥"," Рибак перший здується особливо якщо комарі попадуться назустріч! 🏋 ️ ️ ️ ", "Ну тільки якщо єдиний туалет за 42 км від старту🙌", "Лайфхак - не рвіть сильно відразу, тримайте середній темп...і так до кінця!",- написали користувачі Мережі.