Учасник першого сезону шоу "Холостячка" Андрій Рибак, який не зміг завоювати серце Ксенії Мішиної, взяв участь у цікавому заході зі своїм колишнім конкурентом.
Андрій Рибак не завоював серце популярної актриси Ксенії Мішиної, на відміну від свого конкурента - гумориста Олександра Еллерта, передає Politeka.net.
Хоча обидва були суперниками на шоу, після закінчення, вони продовжили спілкуватися і тепер друзі. Рибак і Еллерт ведуть власний Ютуб-канал, а також, як виявилося, беруть участь у різних заходах.
Цього разу коміки зібралися пробігти 42 км в рамках марафону. Про це Андрій повідомив у своєму Instagram.
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"Не знаю, скільки пробіжимо ми, але настрій бойовий!💪
Як думаєте, на скільки нас вистачить?!Є якісь лайфхаки від досвідчених бігунів?!😆 ",- написав комік.
За годину публікація зібрала майже 20 тисяч лайків і багато коментарів.
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