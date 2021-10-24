Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала, як проводить час із зірковим чоловіком на курорті в Анталії, Туреччина.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова є переможницею шоу" Холостяк " з Микитою Добриніним. Пара після проекту Через деякий час одружилася, а тепер вже виховує спільного сина, якого назвали Лев. Не забуває Даша і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Даша і Микита здалися на пляжі. Парочка посміхалася, вражаючи видом на спільному фото.

"Моя любов",-написала Даша під фотографією у своєму Instagram-акаунті.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Такі милі"," дуже мило"," класне фото"," Машу вам з іншого берега"," неймовірні"," Ви - приклад для наслідування"," Микита, моя мала сплутала вас з татом"," Кльові", " де негатив?".

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