Дружина героя шоу "Холостяк-10" пілота Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, звернулася до свого чоловіка з приємними словами на честь його дня народження.
Відома модель, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України Даша Хлистун будує стосунки з Максом Михайлюком, пише Politeka.net. Зараз пара виховує дочку Аріану.
В Instagram Даша часто публікує сімейні кадри. І в новому пості красуня звернулася до чоловіка, опублікувавши фото з ним і донькою. Як виявилося, колишній "холостяк" сьогодні відзначає день народження.
"Як же мені пощастило зустріти такого чоловіка", - написала Даша Хлистун, побажавши чоловіку домагатися цілей і частіше відпочивати.
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"У Аріани найкращий тато, про якого можна тільки мріяти. Ти турботливий, люблячий і що я ще дуже ціную-чесний!",- додала дівчина, подякувавши батькам чоловіка за виховання сина.
"Спасибі тобі за те, що стараєшся і робиш своїх дівчаток найщасливішими ❤️ ми завжди поруч і дуже тебе любимо . Happy birthday Max✈️", - написала в кінці модель.
Користувачі Мережі приєдналися до привітань, написавши багато хороших побажань, і зробивши компліменти молодій родині.
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