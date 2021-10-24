Дружина героя шоу "Холостяк-10" пілота Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, звернулася до свого чоловіка з приємними словами на честь його дня народження.

Відома модель, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України Даша Хлистун будує стосунки з Максом Михайлюком, пише Politeka.net. Зараз пара виховує дочку Аріану.

В Instagram Даша часто публікує сімейні кадри. І в новому пості красуня звернулася до чоловіка, опублікувавши фото з ним і донькою. Як виявилося, колишній "холостяк" сьогодні відзначає день народження.

"Як же мені пощастило зустріти такого чоловіка", - написала Даша Хлистун, побажавши чоловіку домагатися цілей і частіше відпочивати.

"У Аріани найкращий тато, про якого можна тільки мріяти. Ти турботливий, люблячий і що я ще дуже ціную-чесний!",- додала дівчина, подякувавши батькам чоловіка за виховання сина.

"Спасибі тобі за те, що стараєшся і робиш своїх дівчаток найщасливішими ❤️ ми завжди поруч і дуже тебе любимо . Happy birthday Max✈️", - написала в кінці модель.

Користувачі Мережі приєдналися до привітань, написавши багато хороших побажань, і зробивши компліменти молодій родині.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка несподівано розповіла про вподобаного їй чоловіка

Як повідомляла Politeka, схудла дружина "Холостяка" Михайлюка в крихітній сукні збентежила виглядом

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Михайлюка показала змінилося тіло після пологів