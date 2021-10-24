Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно відсвяткувала 34-й день народження, показала стильні окуляри, які собі прикупила за кругленьку суму.

Як пише Politeka.net, Нікітюк нещодавно відсвяткувала свій 34-й день народження. Зірка є однією з найбільш затребуваних телеведучих країни. За Лесею стежать мільйони українців в Instagram, де артистка розважає фанатів і часто жартує.

Цього разу Нікітюк показала стильні окуляри, які прикупила під кінець сезону. Леся одягла "штори" на себе, демонструючи стильний образ.

"Давно збирала гроші на штори. Дуже не люблю, знаєте, коли сонце в очі світить. І нарешті купила найкрутіші штори цього сезону-штори Celine", - розповіла Леся на відео.

У цей момент Нікітюк сиділа в автомобілі. Леся зазначила, що у продавця був хороший сервіс, адже окуляри привезли відразу додому. Як виявилося, такі окуляри коштують 8370 гривень (310 доларів при курсі 27).

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