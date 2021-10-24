Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова, похвалилася стильним сином на відпочинку в Туреччині.
Телеведучий і блогерка продовжили будувати стосунки після завершення шоу "Холостяк", пише Politeka.net. Пара одружилася, а зовсім недавно стала батьками сина Лева.
Днями сім'я вирушила на відпочинок до Туреччини. У своїх сторіс Даша Квіткова розповіла, що малюкові дуже подобається на морі, він дихає свіжим повітрям і багато спить.
На нових фото дівчина показала сина, коли тримала його на руках. На малюка наділи окуляри від сонця, від чого він виглядав дуже стильно.
"Булка з маслом🤍", - підписала знімки дружина екс-холостяка.
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За 35 хвилин пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.
"Я аж злякалася, що зайчик такий загартований, а потім побачила, що ви в теплих країнах відпочиваєте))) 👏 🔥 модник мамин😍", "ніколи не бачила, щоб дитині так підходили окуляри🔥 🔥 🔥 🔥", "який же у вас вже великий і класний Левеня!!! Будьте здорові і щасливі!!!! 😍😍😍🔥🔥🔥🔥👏", "Лев виросте, він явно вам подякує за ці фото😂 🔥", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Даша Квіткова активно розвиває свій мікроблог в Instagram, на якому у неї вже налічується 1,7 млн користувачів мережі.
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