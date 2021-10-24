Телеведучий і ресторатор Ектор Хіменес-Браво, зірка "Майстер Шеф", вирішив влаштувати змагання страв, в якому віддавав перевагу кращому

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є успішним українським і канадським ресторатором, а також суддею кулінарного шоу "Майстер Шеф". Зірка також активно веде сторінки в соціальних мережах, де підігріває інтерес до своєї персони.

На новому відео Ектор розповів, яку страву віддає перевагу із запропонованих варіантів. Між холодцем і салом Хіменес-Браво вибрав сало. Після цього віддав перевагу пельменям, які змагалися з салом. А хачапурі виграли у пельменів, оселедця, гуляшу, копченому лососю і хамону. У підсумку Ектору запропонували вибрати між шаурмою і хачапурі і телеведучий вибрав шаурму, яка виявилася переможцем.

"Шаурма, найкращий у світі їжа", - звучала на тлі пісня.

"А яку страву вибрав би ти?",- написав Хіменес-Браво.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Він такий класний", "я теж саме вибрала", "о, в темі, у мене теж такі відповіді", "Шаурма або ж курка в лаваші", "я хоч і дівчинка, але обожнюю шаурму", " Шавуха топ. Пельмені теж топ".

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