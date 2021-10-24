Хореограф Євген Кот, який став новим суддею "Україна має талант" після перемоги на" Танцях з зірками", показав новий образ, порадувавши фанатів.

Як пише Politeka.net, Євген Кот є популярним танцюристом і хореографом, який переміг на шоу "Танці з зірками" в 2019 році, де зірковою партнеркою стала Ксенія Мішина. У 2020 Мішина пішла на шоу "Холостячка", де шукала свою любов, а в цьому році Євген Кот і Ксенія Мішина знову знімаються разом, але вже в якості суддів "Україна має талант" разом з Сергієм Притулою.

"Як вам парочка?",- написав у сторіс Євген.

На нових фото Женя був разом з дружиною. Хореограф без футболки показував грим на обличчі, як і дружина Наталія. Євген опублікував кілька сторіс, де показав свій образ і дружини у всій красі і максимально близько.



"Скажіть, вогонь?",- написав під другим сторіс.

"Дорогі, Всім привіт. Вчора була прем'єра неймовірного і грандіозного шоу "Україна має талант", хто не дивився, хто не побачив, залишу посилання", - сказав Євген у третьому сторіс.

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