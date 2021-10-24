Телеведуча Оля Фреймут, яка брала участь у" Танцях з зірками " минулого року, показала образ, в якому зібралася на танцювальне шоу.

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут є успішною телеведучою, ставши зіркою ранкового шоу, а після цього головним "Ревізором" України. Минулого року Оля спробувала свої сили в шоу"Танці з зірками". Також Фреймут активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Оля була в джинсах і кофті, а образ доповнила яскравим мейкапом. Фреймут стояла біля стіни, демонструючи розкішний образ.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Еталон краси", "Вау", "дуже красиво", "Люблю дуже вас, Ольга, Красуня і розумниця", " розкішна жінка. Яскраво, жарко, ефектно", "колір волосся хороший", "Супер", "просто захват", Дуже личить такий макіяж! Але освіжити кінчики волосся треба, ніби не доглянуте...

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