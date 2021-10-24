Телеведуча Оля Фреймут, яка брала участь у" Танцях з зірками " минулого року, показала образ, в якому зібралася на танцювальне шоу.
Як пише Politeka.net, Оля Фреймут є успішною телеведучою, ставши зіркою ранкового шоу, а після цього головним "Ревізором" України. Минулого року Оля спробувала свої сили в шоу"Танці з зірками". Також Фреймут активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Оля була в джинсах і кофті, а образ доповнила яскравим мейкапом. Фреймут стояла біля стіни, демонструючи розкішний образ.
Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:
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