Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, показала тріумф своїх дочок-близнят на показі мод.

Як пише Politeka.net, Камалія стала успішною моделлю, перемігши на конкурсі "Міс Світу". Зірка також будує кар'єру співачки. Камалію називають найбагатшою співачкою України, так як зірка вийшла за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. У пари народилося двоє дочок-Арабелла і Мірабелла. Дівчатка-близнючки всебічно розвиваються і пробують себе в різних амплуа.

Цього разу Камалія показала, як малятку вийшли на подіум дитячого шоу.

"Арабелла і Мірабелла взяли участь у показі", - написала Камалія.

"Всім Добрий день. Ми знаходимося зараз на Джуніор фешн Кідс. Я дуже чекаю виходу своїх дівчат-Арабелли і Мірабелли", - сказала Камалія.

Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:

"Дівчатка які красиві. Виразні", " Камалія, ви найкрасивіша наша, Україночка!!".

Нагадаємо, найбагатша співачка України показала, як відпалювала в компанії Білик і Асії Ахат

А ще Politeka писала, що найбагатша співачка України похвалилася новими перемогами і титулами

Також Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України після кінного спорту зайнялася ще одним хобі, фото



