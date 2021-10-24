Актриса Моніка Беллуччі, яка була одружена з Венсаном Касселем, показала незвичайний образ, порадувавши фанатів.
Як пише Politeka.net, 57-річна Моніка Беллуччі є успішною західною актрисою, зігравши в безлічі культових фільмів. Зірка була одружена 14 років за Венсаном Касселем, від якого народила двох дітей - Діву і Леоні Кассель. Не забуває Моніка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Моніка була в сукні з відкритими плечима і вирізом. Беллуччі легенько посміхнулася, захоплюючи виглядом.
"У Парижі з нагоди виставки Cartier та ісламського мистецтва", - написала Беллуччі.
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Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:
"Найкрасивіша людина", "вічна краса", "Добрий вечір", "Моя прекрасна королева", "Без розуму від тебе", "дуже гаряче фото", "Моніка вище всяких похвал".
Нагадаємо, Моніка Беллуччі пішла на кардинальні зміни в зовнішності, зірку не впізнати
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