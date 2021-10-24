Актриса Моніка Беллуччі, яка була одружена з Венсаном Касселем, показала незвичайний образ, порадувавши фанатів.

Як пише Politeka.net, 57-річна Моніка Беллуччі є успішною західною актрисою, зігравши в безлічі культових фільмів. Зірка була одружена 14 років за Венсаном Касселем, від якого народила двох дітей - Діву і Леоні Кассель. Не забуває Моніка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Моніка Беллуччі, скрін

На новому фото Моніка була в сукні з відкритими плечима і вирізом. Беллуччі легенько посміхнулася, захоплюючи виглядом.

"У Парижі з нагоди виставки Cartier та ісламського мистецтва", - написала Беллуччі.

Популярні новини зараз

Поповнення в родині Ротару, її син вперше показав малятко: "Ласкаво просимо..."

Пішов з життя соліст знаменитої групи, колеги в скорботі: "Завжди будемо пам'ятати його голос"

Схудла солістка KAZKA Зарицька вразила видом, вдягнувши латекс: "Яка краса"

Сльози на "Майстер Шеф", дружина відомого кухаря розридалася через вчинок учасниці: "З першої серії бісить"

Дмитро Дікусар кардинально змінив долю партнера Євгенії Власової: "Буду завжди вдячний"
Показати ще

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Найкрасивіша людина", "вічна краса", "Добрий вечір", "Моя прекрасна королева", "Без розуму від тебе", "дуже гаряче фото", "Моніка вище всяких похвал".

Нагадаємо, Моніка Беллуччі пішла на кардинальні зміни в зовнішності, зірку не впізнати

А ще Politeka писала, що молода дружина Венсана Касселя в міні-сукні блиснула красою на виставці

Також Politeka повідомляла, що дочка Моніки Беллуччі вразила видом на подіумі, примірявши розкішну сукню