Актриса Моніка Беллуччі, яка була одружена з Венсаном Касселем, показала незвичайний образ, порадувавши фанатів.

Як пише Politeka.net, 57-річна Моніка Беллуччі є успішною західною актрисою, зігравши в безлічі культових фільмів. Зірка була одружена 14 років за Венсаном Касселем, від якого народила двох дітей - Діву і Леоні Кассель. Не забуває Моніка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Моніка була в сукні з відкритими плечима і вирізом. Беллуччі легенько посміхнулася, захоплюючи виглядом.

"У Парижі з нагоди виставки Cartier та ісламського мистецтва", - написала Беллуччі.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Найкрасивіша людина", "вічна краса", "Добрий вечір", "Моя прекрасна королева", "Без розуму від тебе", "дуже гаряче фото", "Моніка вище всяких похвал".

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