Популярна українська співачка Анна Трінчер поділилася своїм неприємним досвідом відносин з чоловіком, який на 15 років її старший.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, зірка серіалу "Школа" і "Скажене весілля" Анна Трінчер зізналася, що досі не може відійти від стосунків зі старшим на 15 років чоловіком, якого називає абьюзером. Виявилося, що до дорослого шанувальника зірка переїхала на п'ятий день відносин. Про це дівчина розповіла в інтерв'ю Маші Виноградовій.

За словами Анни, коли вона зустріла того чоловіка, їй було всього 18 років, а йому, очевидно, 33 роки. Зараз дівчина навіть не може зрозуміти, як так вийшло, що через п'ять днів відносин вона до нього переїхала.

"Я не знаю, що сталося в моїй дитячій незміцнілій психіці, що я на п'ятий день переїхала до нього жити", - зізналася Трінчер.

За словами артистки, період цих відносин - як у вирі. Вона не могла заперечити дорослому кавалеру, не могла нічого йому висловити. Але водночас дівчина зазначає, що рукоприкладства не було.

"Єдине, що я пам'ятаю і що я досі лечу, що я стала терпилою. Це було як сон страшний", - зізналася Аня.

Відзначимо, що недавно 20-річна Анна Трінчер презентувала своїм шанувальникам яскравий і відвертий кліп на запальний хіт "По губах", в якому вона з'явилася в досить викликають образах і позах. Крім того, днями дівчина з'явилася на червоній доріжці конкурсу "Міс Україна" в розкішній чорній сукні з пікантними вирізами і не соромлячись демонструвала репортерам всю красу.

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