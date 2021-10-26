Санта Дімопулос, яка в 2020 році перемогла на шоу "Танці з зірками" c танцюристом Максом Леоновим, показала красеня-сина, якого народила від актора Андрія Джеджули.
Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є успішною вітчизняною співачкою, яка у свій час була солісткою групи "ВІА Гра". А минулого року зірка стала учасницею шоу" Танці з зірками", де перемогла з партнером Максом Леоновим. У Санти є двоє дітей-син Даніель від актора Андрія Джеджули, а також дочка Софія від бізнесмена Ігоря Кучеренка. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Санта показала сина-підлітка. Хлопчик сидів за столом у ресторанному, поки мама його знімала.
"Мій нереальний син", - написала Санта.
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"Завтра починаються канікули і ми залишаємося в Києві. Хто в курсі, чим зайняти молоду людину?",- написала співачка під фото.
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