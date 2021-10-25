16-річний Муаяд Абдельрахім, який переміг на шоу "Співають всі", де головною суддею була Наталія Могилевська", продемонстрував свій талант українцям.

Як пише Politeka.net, Муаяд Абдельрахім переміг на шоу"Співають всі". Головний приз проекту-500 тисяч гривень, які дісталися 16-річному підлітку. Співак вже набрав популярність в Instagram, де за ним стежать майже 10 тисяч українців.

На новому відео, яке Муаяд опублікував у соціальній мережі, співак вийшов на сцену до артиста Артема Пивоварова. Абдельрахім заспівав разом із зіркою пісню, порадувавши фанатів.

"Спасибі вам велике Артем Пивоваров за такий прекрасний, неймовірний і запальний вечір. Для мене це гордість і честь виступати з вами на одній сцені. Немає слів, одні незабутні емоції", - написав Муаяд.

Фанати подивилися понад 5 тисяч разів відео і написали коментарі:

"У сотий раз повторюся... Це гармата", "ти прекрасно заспівав", "Просто нереально заспівав", "Шкода, що мене там не було", " дуже хочеться вже на твій власний концерт..", "Ти неймовірно крутий, сам по собі ти крутий", "майбутня зірка, мурашки", " ти ніби народився на сцені... Це твоє по життю".

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