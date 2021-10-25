Виконавець Дмитро Каднай, який є одним з лідерів шоу "Танці з зірками", не вийшов в останньому випуску, так як серйозно захворів.

Як пише Politeka.net, Дмитро Кандай у новому сезоні" Танців з зірками " став одним з фаворитів на перемогу в проекті. Але в останньому випуску шоу співак разом з партнеркою Аліною Лі не вийшли на паркет, так як у Дмитра виявився позитивний тест на китайську хворобу. На сторінці" Танців з зірками " з'явилася інформація про Кадная.

"Учасник Дмитро Каднай захворів на COVID-19 і не може вийти сьогодні на паркет, але пара отримує імунітет!

Тому, бажаємо якнайшвидшого одужання і чекаємо Дмитра і Аліну в наступному ефірі!", - було написано під відео.

У ролику про ситуацію висловився ведучий шоу-Юрій Горбунов:

"Неприємна історія, у Дмитра на китайську хворобу позитивний результат. Ось саме тому, знаєш, неприємний каламбур, імунітет на "Танцях з зірками", і немає імунітету в організмі".

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Без них не те", "він повинен перемогти", "дуже чекала його виступу", "швидкого одужання, одна з найулюбленіших пар", " за тиждень не вилікувати. Він не зможе вийти і наступної неділі".

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