Популярний кухар, телезірка і ресторатор Ектор Хіменес-Браво несподівано заговорив про свою участь в реаліті-шоу "Холостяк", українці розкритикували шефа.

Як повідомляє Politeka.net, відомий в Україні ресторатор колумбійського походження, шеф-кухар і суддя кулінарної програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, поділився у своєму профілі Instagram роздумами на тему того, щоб стати головним героєм реаліті-шоу "Холостяк" і шукати там свою другу половинку.

"Мені подобається на проекті, що дівчата показують себе відразу в багатьох ситуаціях, що ви впізнаєте один одного в прискорений режим", - поділився Ектор в підписі до красивої фотографії, яку виклав на своїй сторінці.

У коментарях до його публікації розгорілася справжня дискусія, шанувальники поділилися на два табори – одні підтримують ідею Ектора піти на "Холостяк", а інші його критикують. "Ні, краще готуйте", "Який холостяк, не сміши. У твоєму віці нормальні мужики онуків няньчать", "Дивно звичайно. То пишете, що дівчина є, то на "Холостяк" йти", "У вас же є дівчина! Ви на шоу навіщо? Хіба знаючи стільки красивих дівчат Києва вам потрібно шоу? Шукайте в реальному житті".

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