Дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло, яка хотіла стати хлопчиком, затьмарила легендарну маму на червоній доріжці.

Як пише Politeka.net, Анджеліна Джолі є успішною світовою актрисою. У зірки є шестеро дітей, які носять прізвища Джолі-Пітт. Троє з них біологічні, а трьох пара усиновила. Джолі взяла на закриття Римського кінофестивалю дочку 15-річну Шайло, яка хотіла стати хлопчиком, і прийомну дочку Захару. На заході показали прем'єру фільму" вічні", в якій Анджеліна зіграла одну з головних ролей.

На одній зі сторінок в Instagram з'явилися кадри, на яких Джолі була з дітьми на червоній доріжці.

Фанати подивилися відео тисячі разів і написали коментарі:

"Прекрасно", " Шайло-королева !!!!!", "Побачив красивих людей"," Шайло така ангельська", " Ух ти! Всі вони виглядають приголомшливо. Захара захоплює дух", "красива шайло в сукні".

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