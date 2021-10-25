Колишня дружина Віктора Павлика Лариса Созаєва, яка влаштувала публічний конфлікт з артистом через квартиру, здивувала несподіваним публічним визнанням.

Як повідомляє Politeka.net, Созаєва написала про це на своїй сторінці в Instagram.

Лариса публічно звернулася до свого екс-чоловіка і опублікувала його кліп на пісню «Лейла».

"Вітя @viktorpavlik, я вдячна тобі за цей відрізок життя. Спасибі тобі за любов і за прекрасні моменти, подаровані один одному. Це цікавий був час, спільно прожитий в Туреччині, який назавжди залишився в цьому відео", - написала вона.

Також Лариса Созаєва заперечує, що вона розбила попередню сім'ю Віктора Павлика. Як відомо, вона стала третьою дружиною артиста.

Созаєва стверджує, що Павлик водив її в ресторан, але вона говорила, що не відчуває до нього любові.

«А через півроку прийшов і сказав, що розлучився. Я не збиралася заміж, більш того я підписала контракт на робочу поїздку до Туреччини. Він залишив свій музичний колектив і поїхав за мною. Якби я не поїхала, а він не поїхав за мною - ніколи б Шанувальники не почули пісень Шикидим, Лейла, Яна», - написала Лариса.

Нагадаємо, раніше Созаєва заявила, що Павлик і його нинішня дружина Катерина Репяхова виганяють її з квартири, в якій вона живе. У свою чергу нинішня дружина співака пояснила, що вони виплачують кредит за цю квартиру, і оскільки він був узятий, коли курс долара був по 8, то доводиться сильно переплачувати. Тому жінці запропонували продати квартиру і отримати грошову компенсацію, але вона відмовилася.

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