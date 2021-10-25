Відома співачка і дочка легендарної артистки Алли Пугачової Крістіна Орбакайте у шикарній сукні з розрізом напросилася на компліменти.

Як передає Politeka.net, Крістіна Орбакайте відома як співачка і дочка легендарної артистки Алли Пугачової. Дівчина веде сольну кар'єру з ранніх років. У неї троє дітей - Микита, Дені і Клавдія.

Так, цього разу співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Крістіна Орбакайте в шикарній чорній сукні з напівпрозорими вставками і розрізом до стегна позує на камеру. Варто відзначити, що артистка з'явилася на програму "Що? Де? Коли?".

"Що? Де? Коли? 35 років у прямому ефірі!! Вітаю команду знавців з прекрасною перемогою", - написала Крістіна Орбакайте.

Фанати співачки засипали її компліментами в коментарях під фото: "Христина, ви як завжди чарівні, люблю Вас і всю вашу сім'ю! Ви гідна дочка, своєї мами!", "Ви шикарна", "Дуже стильна Христина", "Боже мій, Христина ви все красивіше і красивіше. Обожнюю вас !", "Було шикарно. Христина, ви навіть опівночі і через екран ТБ здатні підбадьорити своїм виступом", "Чарівна, неповторна і при цьому така справжня", "Стильна, молодець одягнена за віком але виглядає дуже молодо".

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