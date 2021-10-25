Відомий радіоведучий і головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін похвалився підкачаним торсом на тлі одного.
Як передає Politeka.net, Микита Добринін є популярним ведучим. Він прославився своєю участю в шоу "Холостяк", де познайомився з Дашею Квітковою, яка стала переможницею проєкту. Незабаром вони одружилися і у них народився син Лев.
Так, цього разу відомий музичний продюсер Петро Заставний опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, раніше "Холостяк" відправився на відпочинок в місто Кемер, Туреччина, разом зі своєю дружиною Дашею Квітковою. На кадрах він зі своїм другом йде з моря в бік камеру. Микита Добринін відрізняється підкачаним тілом і прекрасною спортивною фігурою.
"На фото видний 1000 і 1 причина, чому я більше не поїхавши з Микита на море",- прокоментував друг Добриніна.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Ого! Микита-машина", "Засмага у Микити вогонь", "Та ви класно виглядаєте", "нічого так".
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