Відомий радіоведучий і головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін похвалився підкачаним торсом на тлі одного.

Як передає Politeka.net, Микита Добринін є популярним ведучим. Він прославився своєю участю в шоу "Холостяк", де познайомився з Дашею Квітковою, яка стала переможницею проєкту. Незабаром вони одружилися і у них народився син Лев.

Так, цього разу відомий музичний продюсер Петро Заставний опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, раніше "Холостяк" відправився на відпочинок в місто Кемер, Туреччина, разом зі своєю дружиною Дашею Квітковою. На кадрах він зі своїм другом йде з моря в бік камеру. Микита Добринін відрізняється підкачаним тілом і прекрасною спортивною фігурою.

"На фото видний 1000 і 1 причина, чому я більше не поїхавши з Микита на море",- прокоментував друг Добриніна.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Ого! Микита-машина", "Засмага у Микити вогонь", "Та ви класно виглядаєте", "нічого так".

Раніше повідомлялося, "Холостяк" Добринін дав пораду українцям, як уникнути неправильного шляху: "Такі потрібні слова..."

Також, тримісячний син "Холостяка" Добриніна і Квіткової вразив шевелюрою: "Скоро коси будете плести"

Politeka розповідала, діти дружини продюсера Квартал 95, "Холостяка" Добриніна, Гвоздьової та інших вразили зовнішністю: "Вилитий Барських"



