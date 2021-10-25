Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде програму "Світське життя" показала, як проводить час зі своїм чоловіком - Юрієм Горбуновим.
Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу "Світське життя". У 2017-му році вона оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова. Того ж року у них народився син Іван, а місяць тому Осадча народила йому другого сина - Данила.
Так, цього разу Юрій Горбунов опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі його дружина Катя Осадча в бежевому пальто і громіздких окулярах тримає телефон, сидячи в автомобілі, і робить загальне фото разом з телеведучим, поки він за кермом.
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"Понеділок разом", - прокоментував Юрій Горбунов.
Шанувальники залишили кілька коментарів під фото: "Гарного вам тижня", "Гірко молодим".
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