Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка веде програму "Хто зверху?"разом з Сергієм Притулою, показала осіннє стильне вбрання.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся Нікітюк в стильному вбранні в коричневих кольорах позує на тлі гарбузів. Варто відзначити, що у неї шикарні довгі ноги, які Нікітюк не упускає моменту показати.

Шанувальники залишили для телеведучої безліч коментарів: "Леся чекає сватів", "Гарненьку таку в гарбузах знайшли. Лелека перелетів, або не долетів", "Красуня", "Леся схудла?", "Ще й лук під гарбузи підібрала, круто!", "Леся, ви були найвеселішою ведучою "Орла і решки" я за вами сумую", "Не їжте гарбуз, а то зуби тільки зробили", "Схожа тут на Ані Лорак".

Варто нагадати, що нещодавно з Лесею Нікітюк сталася курйозна ситуація. Під час того, як вона їла раків, телеведуча зламала собі зуб.

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