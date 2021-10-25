Хто б міг подумати

Відомий гуморист, комік і актор "Квартал 95" Євген Кошовий і його дружина Ксенія поділилися одкровенням про складні стосунки зі старшою дочкою Варварою.

Подробиці сімейство Кошових розповіла в інтерв'ю програмі»Зірковий шлях". Подружжя в шлюбі вже 14 років. Вони ростять двох дочок-Варвару і Серафиму.

Перехідний вік у Варвари, якій зараз 13 років, виявився нелегким. Зокрема, батьки намагалися її відсторонити від компанії, яка їм не подобалася. Для цього дівчинку відправляли в Табори в інших країнах. Також довелося провести роз'яснювальну роботу.

"Без рукоприкладства, звичайно. Дитину бити - це взагалі треба бути якоюсь твариною", - зазначив Євген.

Однак, за словами самої Варвари, більш сувора в сім'ї мама.

"Ми не розмовляли з нею, ми могли тижнів зо два-три не розмовляти... я тікала з дому, так. Я тікала з дому, мама У мене забирала гроші, говорила про те, що ти нікуди не поїдеш», - розповіла дівчина.

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