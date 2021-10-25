Відома співачка, переможниця шоу «Танці з зірками» Санта Дімопулос поділилася з шанувальниками сонячним фото зі своїми дітьми-сином Даніелем і донькою Софією.

Як повідомляє Politeka.net, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос часто радує шанувальників кадрами і подробицями свого розкішного життя в Instagram.

"Осінній сонячний день з коханими людьми", - написала вона в новому пості.

Як відомо, Санта була одружена двічі. З першим чоловіком шоуменом Андрієм Джеджулою, з яким співачка прожила три роки в цивільному шлюбі, відносини не склалися. Коли їхньому синові Даніелю було два роки, пара зі скандалом розійшлася. Зараз хлопчикові вже 12 років.

Також у співачки є дочка від її другого чоловіка, співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренка, за якого Санта вийшла заміж в 2015 році.

Нове фото активно коментую користувачі Мережі.

"Вау які всі красиві🙌 так прекрасно в жовтні мати гарбузовий настрій", "донечка дуже схожа на тата", "Санта, Ви прекрасна! Діти ваші, як лялечки. Очаровашки. Щастя вашій родині", "Доча сама серйозність", - пишуть в коментарях.

На кадри відреагувала і телеведуча Леся Нікітюк, поставивши "лайк" посту.

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