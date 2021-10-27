Співак і продюсер Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко) душі не чаяв у своїй єдиній доньці Марії-Барбарі. Зараз дівчині вже 24 роки, і життя вона пов'язала аж ніяк не з творчістю.

Барбара не пішла по стопах батька. У 2020-му році дівчина отримала диплом Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, вивчившись на дерматолога. Зараз вона закінчує інтернатуру і мріє про свою власну клініку.

З Барбарою вдалося поспілкуватися ведучій "Світського життя" Каті Осадчій на прем'єрі фільму з DZIDZIO (Михайлом Хомою), одним з кращих друзів її покійного батька.

Зокрема, Осадча поцікавилася, чому через два роки після весілля (Барбара вийшла заміж за свого однокурсника Віктора Тура) у них з чоловіком все ще немає дітей і коли вони планують обзавестися потомством.

"Хочу вирости в плані кар'єри, хочеться встати на ноги в сфері дерматології та косметології, тому зараз займаюся повністю цим. Через два місяці закінчую інтернатуру з дерматовенерології і зараз постійно проходжу якісь курси - то контурна пластика, то ботокс. На роботу також влаштувалася, працюю зараз в клініці", - поділилася дівчина.

Також Осадча запитала в дочки Скрябіна, чи ставить дівчина експерименти на собі, перш ніж колоти щось своїм клієнтам.

"Деякі ін'єкції я пробувала колоти, тому що, коли ти в цій сфері, цікаво, як вона подіє саме на тебе, щоб потім це розповідати людям. Я не роблю ті ін'єкції, які не для мого віку", - зазначила Барбара.

Нагадаємо, дочка Кузьми Скрябіна зізналася, ким працює і чи планує дитину: "через два місяці..."

Як повідомляла Politeka, мама загиблого Кузьми Скрябіна розповіла, ким стала його єдина дочка: "незвичайна"

Також Politeka писала, що дочка Кузьми Скрябіна роками боролася з неприємною хворобою, що з нею зараз: "препарати давали тільки погіршення"