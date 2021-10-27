Україно-Канадський ресторатор з колумбійським корінням Ектор Хіменес-Браво, який є головним суддею кулінарного шоу "Майстер Шеф", показав, як проводить час на Мальдівах.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є популярним вітчизняним телеведучим, який знімається в проекті "Майстер Шеф". Зірка зараз відпочиває на Мальдівах. На нових сторіс в Instagram Хіменес-Браво показав, як проводить час на елітному курорті.

Ектор показав, як катається на яхті. Після цього Хіменес-Браво пересів на велосипед. Зірка у футболці і шортах проїхав по острівній доріжці.

"На Мальдівах є багато варіантів, як провести час",-написав Хіменес-Браво.

На ще одному сторіс Ектор стрибав у басейн бомбочкою.

"Можна не виходячи з дому відпочити біля басейну"

А на ще одному сторіс Хіменес-Браво засвітив ноги своєї супутниці.

"Тільки на яхті ми проведемо вечір сьогодні, в спа йдемо завтра, а дайвінг в середину".

"Це ідеальний відпочинок для двох",-написав Хіменес-Браво, підтвердивши, що він відпочиває не один.

Варто відзначити, що Ектор недавно розговорився про своє можливе учавствии в проекті "Холостяк".

"Мені подобається на проекті, що дівчата показують себе відразу в багатьох ситуаціях, що ви впізнаєте один одного в прискореному режимі", - розповів Хімес-Браво.

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