Україно-Канадський ресторатор з колумбійським корінням Ектор Хіменес-Браво, який є головним суддею кулінарного шоу "Майстер Шеф", показав, як проводить час на Мальдівах.
Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є популярним вітчизняним телеведучим, який знімається в проекті "Майстер Шеф". Зірка зараз відпочиває на Мальдівах. На нових сторіс в Instagram Хіменес-Браво показав, як проводить час на елітному курорті.
Ектор показав, як катається на яхті. Після цього Хіменес-Браво пересів на велосипед. Зірка у футболці і шортах проїхав по острівній доріжці.
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"На Мальдівах є багато варіантів, як провести час",-написав Хіменес-Браво.
На ще одному сторіс Ектор стрибав у басейн бомбочкою.
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А на ще одному сторіс Хіменес-Браво засвітив ноги своєї супутниці.
"Тільки на яхті ми проведемо вечір сьогодні, в спа йдемо завтра, а дайвінг в середину".
"Це ідеальний відпочинок для двох",-написав Хіменес-Браво, підтвердивши, що він відпочиває не один.
Варто відзначити, що Ектор недавно розговорився про своє можливе учавствии в проекті "Холостяк".
"Мені подобається на проекті, що дівчата показують себе відразу в багатьох ситуаціях, що ви впізнаєте один одного в прискореному режимі", - розповів Хімес-Браво.
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