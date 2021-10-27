Співак Олег Винник ретельно оберігає своє особисте життя, але фанати примудряються знаходити все нові докази його любовних пригод.
Не секрет, що 48-річному артисту приписують роман і навіть шлюб з його бек-вокалісткою Таюне (Таїсією Сватко). Подейкують, що вони одружилися ще в студентські роки, і у них є дорослий син Юліан, який живе і навчається в Німеччині. Сам артист, як і його незмінна колега, ніяк не коментують чутки, а шанувальники продовжують мріяти, щоб все це було правдою.
Фанати стежать за життям Винника і Таюне, створюючи сторінки в Instagram. На одному з таких акаунтів опублікували свіжі фото Таїсії - 47-річна блондинка постала в новому образі - змінилася її зачіска, плюс додалися окуляри. Співачка виступала на сцені перед мікрофоном, передає Рoliteka.net.
"Трудові будні🤩", - підписаний кадр.
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Примітно, що крім компліментів, в коментарях під постом нібито відгукнувся Винник (фан-сторінка, - ред.), який написав: "😍 люблю 😘".
"Пара" обмінялася люб'язностями.
Інші користувачі ще раз висловили своє захоплення моложавою Таюне: "шикарна блондинка. Жінка. Богиня Всесвіту. Краса❤️"; "Моя красуня найкраща❤️".
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