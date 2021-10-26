19-річна співачка Еліна Іващенко, яка заспівала в дуеті зі знаменитим виконавцем Олегом Винником пісню" Діаманти", показала, кому належить її серце.

Як пише Politeka.net, 19-річна Еліна Іващенко стала відомою українцям виконавицею завдяки участі в талант-проектах "Х-Фактор", А також " Голос країни. Діти". Після цього виконавиця заспівала пісню" Діаманти " в дуеті з Олегом Винником. Співачка продовжує займатися творчістю, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото в сторіс Еліна показала, як проводить час з коханою людиною. Іващенко позувала в купальнику, цілуючи загадкового красеня в окулярах, ім'я якого юна зірка не назвала. Улюблений співачки був у сорочці і штанях. Пара була десь на курорті, коли цей знімок був зроблений, адже на тлі можна побачити море.

"З днем народження, мій промінчик світла", - написала Еліна.

Трохи пізніше Іващенко показала святковий торт. На ньому вже можна побачити ім'я Олег, який сьогодні святкує 27-річчя. Виходить, у пари майже 10 років різниці.

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