Стала відома нова тема майбутнього ефіру "Танців з зірками" - більшість шанувальників шоу обурюються - в коментарях буря.
На офіційній сторінці "Танців з зірками" в Instagram зробили оголошення: наступний ефір буде присвячений 25-річчю групи "Океан Ельзи", фронтменом якого є Святослав Вакарачук, передає Politeka.net.
"Вже цієї неділі на вас чекає вечір суперхітів легендарної групи "Океан Ельзи" 👏 🏻 ексклюзивно, тільки на телеканалі @ 1plus1_ua, до 25-річчя гурту, на головному паркеті країни прозвучать їхні найкращі хіти 🎉 А Яка твоя улюблена пісня @ okeanelzy_official?",- йдеться в повідомленні.
Користувачі з жаром обговорюють подію. Так як день ефіру збігається зі святом Хеллоуїн, то багатьох здивував такий вибір організаторів.
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"а як же Хелловін?😢"
"О Господи, до чого це? Є тема Хеллоуїна, як мінімум! ОЕ далеченько до класики, чому вибрали саме їх? Та й не всі люблять їх творчість за замовчуванням, що дуже дратує і пропадає інтерес!"
"По-моєму ОЕ - найбільш значуща музична група для України, чиї пісні (хоча б найвідоміші) знають всі. І, як мені здається, дуже добре, що цілий ефір буде присвячений їм))"
"Краще б до 10-річчя Хардкісс зробили ефір)"
"І Melovin з Лізою під доленосну пісню "Без бою"🔥"
"Ну ви дивні, Їй Богу, 31 Жовтня, при чому тут Океан Ельзи... Який крутий ефір міг би бути 😍"
"мені здається, фанати ОЕ і глядачі танців це непересічні аудиторії з протилежними смаками. ВІА Гра б краще для такого шоу"
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